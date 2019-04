Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 09:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI NEI PRESSI DI ANAGNI: RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA VA IN SCENA LA FORMULA E, LA GARA AUTOMOBILISTICA CHE SI SVOLGERA’ LUNGO LE STRADE DELL’EUR: FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI; PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO ANULARE FINO ALLE ORE 12.00 SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’EUR; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.

