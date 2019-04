Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; PIU’ A SUD CODE IN VIA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

RICORDIAMO CHE PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, SUL RACCORDO ANULARE FINO ALLE ORE 12.00 RESTERA’ CHIUSO LO SVINCOLO DELLA PONTINA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’EUR; FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA ANCHE VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI ANAGNI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

