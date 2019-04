Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; PIU’ A SUD CODE IN VIA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO DI ROMA;

RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA SI SVOLGERA’ LA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E LUNGO LE STRADE DELL’EUR; FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

