Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; PIU’ A SUD CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA; IN VIA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO DI ROMA;

RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, A ROMA OGGI SI SVOLGERA’ LA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E LUNGO LE STRADE DELL’EUR; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; RICORDIAMO CHE FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI,

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral