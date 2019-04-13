Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 13:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE ALTRI RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
A ROMA
NEL QUARTIERE EUR C’E’ ATTESA PER LO START DEL GRAN PRIX DI FORMULA E
I BOLIDI ELETTRICI PARTIRANNO DA PIAZZA MARCONI ALLE ORE 16.00
LA COLOMBO E’ CHIUSA DA VIA LAURENTINA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE
DEVIAZIONI PER OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
TUTTI I DETTAGLI DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA AVVISI ED EVENTI
A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO
EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
CON LABORATORI DIDATTICI PER TUTTE LE ETA’ E TANTI SHOW COOKING
REALIZZATI DAI PASTICCERI
TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO
UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE
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