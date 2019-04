Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE ALTRI RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

A ROMA

NEL QUARTIERE EUR C’E’ ATTESA PER LO START DEL GRAN PRIX DI FORMULA E

I BOLIDI ELETTRICI PARTIRANNO DA PIAZZA MARCONI ALLE ORE 16.00

LA COLOMBO E’ CHIUSA DA VIA LAURENTINA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE

DEVIAZIONI PER OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

TUTTI I DETTAGLI DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA AVVISI ED EVENTI

A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO

EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE

CON LABORATORI DIDATTICI PER TUTTE LE ETA’ E TANTI SHOW COOKING

REALIZZATI DAI PASTICCERI

TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE

Servizio fornito da Astral