Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA
SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA
RICORDIAMO INFINE CHE A ROMA
NEL QUARTIERE EUR C’E’ ATTESA PER L’INIZIO DEL GRAN PRIX DI FORMULA E
I BOLIDI ELETTRICI PARTIRANNO DA PIAZZA MARCONI ALLE ORE 16.00
LA COLOMBO E’ CHIUSA DA VIA LAURENTINA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE
DEVIAZIONI PER OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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