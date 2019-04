Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO INFINE CHE E’ IN CORSO

NEL QUARTIERE EUR IL GRAN PRIX DI FORMULA E

LA COLOMBO E’ CHIUSA DA VIA LAURENTINA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE

DEVIAZIONI PER OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.

Servizio fornito da Astral