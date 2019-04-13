Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO INFINE CHE E’ IN CORSO
NEL QUARTIERE EUR IL GRAN PRIX DI FORMULA E
LA COLOMBO E’ CHIUSA DA VIA LAURENTINA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE
DEVIAZIONI PER OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.
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