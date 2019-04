Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 17:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 17.20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO

STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

SEMPRE SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO

EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.

TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

