Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 17.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO
STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SEMPRE SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO
EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.
TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO
UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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