Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO DELL’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

