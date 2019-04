Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA

RIMANENDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO

EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.

TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE

DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

