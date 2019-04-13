Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA
RIMANENDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE A OSTIA PROSEGUE LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA FESTA DEL CIOCCOLATO
EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.
TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO
UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE
DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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