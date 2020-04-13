Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
SI TRATTA DEI COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
AUGURA A TUTTI UNA FELICE PASQUETTA E VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral