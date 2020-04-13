Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA, SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
SI TRATTA DEI COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
VI RICORDIAMO INFINE CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA RACCORDO ANULARE E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA,
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
SI TRATTA DEI COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
SI TRATTA DEI COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
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