Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON pomeriggio E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
CHIUDIAMO CON I CANTIERI
NEL COMUNE DI COLONNA DA DOMANI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA ALCIDE DE GASPERI E VICOLO DELLA STAZIONE. LE OPERAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN FASCIA ORARIA 7.30 – 18.00.
VI LASCIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral