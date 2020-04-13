Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA, SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
SI TRATTA DEI COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
CHIUDIAMO CON I CANTIERI
NEL COMUNE DI COLONNA DA DOMANI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA ALCIDE DE GASPERI E VICOLO DELLA STAZIONE. LE OPERAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN FASCIA ORARIA 7.30 – 18.00.
VI LASCIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO VI AUGURA UNA PIACEVOLE SERATA E
VI DA’ APPUNTAMENTO A DOMANI
Servizio fornito da Astral