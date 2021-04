Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO TRA ROMA SUD E TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO; RESTANDO SULLA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI E CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, RESTA CHIUSA LA SP144 MAREMMANA ALL’ALTEZZA DEL KM 64 E 100, AL CONFINE CON LA TOSCANA, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

