Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2021 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’,
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
SEMPRE PER TRAFFICO IN ENTRATA SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI ACILIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral