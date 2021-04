Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI;

RESATNDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI E TIVOLI TERME, E SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA, PREVISTA PER LE 14.30 DI OGGI 13 APRILE;

