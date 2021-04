Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO ANCORA CON L’A1 ROMA FIRENZE.

TRA ORTE ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO PER MANIFESTAZIONE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO CON 2 KM DI CODA. CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE DEVE OBBLIGATORIAMENTE USCIRE AD ORTE, DOVE SI SEGNALANO 3 KM DI CODA.

TRAFFICO DEVIATO SULLA UMBRO LAZIALE IN DIREZIONE VITERBO, PERCORRERE LA CASSIA FINO A MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE QUINDI SU VIA ORVIETANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO.

IL TRAFFICO PESANTE DOPO L’USCITA DI ORTE PUÒ PERCORRERE LA E45 PER PERUGIA E RIENTRARE A VALDICHIANA

ANDIAMO A ROMA CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA, MENTRE PER LAVORI SULLA COLOMBO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE

SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA, A FIUMICINO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO TRA PIAZZALE UMBERTO NOBILE ED IL PONTE DELLA SCAFA

PER I CANTIERI NOTTURNI ALL’EUR ANCORA FINO AL 17 APRILE, CONTINUERANNO LE OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DI FORMULA E.

LE CHIUSURE AL TRANSITO SARANNO IN FASCIA ORARIA 20.30-5.30 DEL MATTINO SUCCESSIVO ED INTERESSERANNO DIVERSE VIE DELLA ZONA.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: RIPRENDERANNO DOMATTINA ALLE 7.00 LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE.

LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI.

