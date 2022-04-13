Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTEWRNA
SEMPRE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE SETTEBAGNI
MENTRE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE. PER MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO CONSULTATE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral