Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTEWRNA

SEMPRE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE SETTEBAGNI

MENTRE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE. PER MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO CONSULTATE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

