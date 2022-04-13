Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 15.20 GINA PANDOLFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA DOVE CI SONO DISAGI PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN CARREGGIATA INTERNA
IL PRIMO CAUSA CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE
L’ALTRO INCIDENTE GENERA CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PRIMI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA
IN VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE
DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO IN A1SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE SONO DOVUTE ALLA PRESENZA DI UN CANTIERE, SIAMO TRA ANAGNI E FERENTINO, IN DIREZIONE NAPOLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE
S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
TUTTI I DETTAGLI SU ORARI E ITINERARI
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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