Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 15.20 GINA PANDOLFO

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA DOVE CI SONO DISAGI PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN CARREGGIATA INTERNA

IL PRIMO CAUSA CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE

L’ALTRO INCIDENTE GENERA CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

PRIMI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA

IN VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE

DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO IN A1SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE SONO DOVUTE ALLA PRESENZA DI UN CANTIERE, SIAMO TRA ANAGNI E FERENTINO, IN DIREZIONE NAPOLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE

S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

TUTTI I DETTAGLI SU ORARI E ITINERARI

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral