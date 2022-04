Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 18.35 GINA PANDOLFO

E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL RACCRDO ANULARE

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA 24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA ANSA E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE

PERMANGONO LE CODE PER I LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, CODE IN VIA LAURENTINA E ARDEATINA

NELL’ORDINE DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO, IN USCITA

E DAL DIVINO AMORE AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE

