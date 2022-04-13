Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 18.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL RACCRDO ANULARE
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA 24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA ANSA E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE
PERMANGONO LE CODE PER I LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, CODE IN VIA LAURENTINA E ARDEATINA
NELL’ORDINE DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO, IN USCITA
E DAL DIVINO AMORE AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral