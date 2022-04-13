Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 19:45

di - 13 Aprile 2022 - 19:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 19.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE IN A1, ORA RISOLTO
    LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
    CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE
    SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, IN INTERNA
    ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA
    INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home