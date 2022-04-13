Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE IN A1, ORA RISOLTO
LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, IN INTERNA
ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA
INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral