Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 19.35 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE IN A1, ORA RISOLTO

LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, IN INTERNA

ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA

INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral