Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2022 20.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTOBEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RISOLTO L’INCIDNETE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE IN DIREZIONE VITERBO

INVECE, SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

VENIAMO AGLI EVENTI NELLA CAPITALE

C’E’ ATTESA ALLA VIGILIA DELL’INCONTRO ROMA-BODO GLIMT

ALL’OLIMPICO DI ROMA SI REGISTRA IL TUTTO ESAURITO NELLA SFIDA EUROPEA CONTRO LA FORMAZIONE NORVEGESE.

LA PARTITA VALIDA PER IL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE DI CONFERENCE LEAGUE, SI DIPUTERA’ DOMANI GIOVEDI’ 14 APRILE CON FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 21.00

UNA PARTICOLARE DISCIPLINA SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE

S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE

IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO E

TUTTI I DETTAGLI SU ORARI E ITINERARI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CONTINUATE A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, ORA ANCHE SU TELEGRAM!

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER ESSERE STATI CON NOI, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral