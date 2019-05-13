Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
PARTIAMO DALLA CASSIA E DALLA FLAMINIA CODE RISPETTIVAMENTE
TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO A TOMBA DI NERONE
E DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA
ALTRE CODE SULLA VIA NOMENTANA E PONTINA NELL’ORDINE
DA TOR LUPARA A COLLEVERDE
E TRA VIA DIAMARE E CASTEL DI DECIMA
TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDOE, SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,
CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA
PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI
LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI
PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15
POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SUICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral