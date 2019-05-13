Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARITAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDOAQ AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFIC INTENSO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLE VIA CASSIA E CASSIA VEIENTANA CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE
TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE
E TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS NELL’ORDINE
DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
E DA COLLEVERDE A VIA MARCO SIMONE
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RAGGIUNGIAMO LA VIA APPIA CODE A TRATTI
TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE E DAL BIVIO PER CIAMPINO AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
INFINE, SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DA SPINACETO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN DIREZIONE CENTRO CITTA’
PASSIAMO ALL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA
STIMATI RITARDI DI 15 MINUTI CIRCA PER I TRENI IN VIAGGIO
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral