Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARITAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA

CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDOAQ AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFIC INTENSO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLE VIA CASSIA E CASSIA VEIENTANA CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE

TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE

E TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS NELL’ORDINE

DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

E DA COLLEVERDE A VIA MARCO SIMONE

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RAGGIUNGIAMO LA VIA APPIA CODE A TRATTI

TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE E DAL BIVIO PER CIAMPINO AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

INFINE, SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DA SPINACETO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN DIREZIONE CENTRO CITTA’

PASSIAMO ALL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA

STIMATI RITARDI DI 15 MINUTI CIRCA PER I TRENI IN VIAGGIO

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral