Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08:45

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PONTINA E TRA TUSCOLANA E TIBURTINA

IN INTERNA CODE TRA CASILIAN E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE POI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA PONTINA LUNGHE CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

CODE ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI SAPONARA E VIA DI MALAFEDE, VERSO ROMA

STESSA SITUAZIONE, CODE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI ANCHE QUI VERSO LA CAPITALE

MENTRE SU VIA DEI ROMAGNOLI E’ UN INSCIDENTE A PROVOCARE CODE DA VIA DI DRAGONCELLO A VIA DONATI, IN DIREZIONE OSTIA

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA

NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA

