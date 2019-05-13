Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PONTINA E TRA TUSCOLANA E TIBURTINA
IN INTERNA CODE TRA CASILIAN E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE POI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA PONTINA LUNGHE CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
CODE ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI SAPONARA E VIA DI MALAFEDE, VERSO ROMA
STESSA SITUAZIONE, CODE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI ANCHE QUI VERSO LA CAPITALE
MENTRE SU VIA DEI ROMAGNOLI E’ UN INSCIDENTE A PROVOCARE CODE DA VIA DI DRAGONCELLO A VIA DONATI, IN DIREZIONE OSTIA
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA
NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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