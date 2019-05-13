Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
RAGGIUNGIAMO LA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, POI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA ALTRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA
IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO, FLAMINIA E SALARIA E NOMENTANA E TIBURTINA
SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DA TOR LUPARA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, POI CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO CITTA’
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,
CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA
PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI
LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI
PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15
POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral