Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 09:45

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

RAGGIUNGIAMO LA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, POI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA ALTRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA

IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO, FLAMINIA E SALARIA E NOMENTANA E TIBURTINA

SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE DA TOR LUPARA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, POI CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO CITTA’

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,

CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA

PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI

LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI

PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15

POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

