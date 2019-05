Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA LAURENTINA E PONTINA, IN INTERNA

PROSEGUENDO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA

MIGLIORA IL TRAFFICO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO POI RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZONE CENTRO

SULLA VIA COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,

CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA

PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI

LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI

PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15

POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

