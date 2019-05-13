Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA LAURENTINA E PONTINA, IN INTERNA
PROSEGUENDO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA
MIGLIORA IL TRAFFICO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO POI RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZONE CENTRO
SULLA VIA COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,
CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA
PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI
LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI
PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15
POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral