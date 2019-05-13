Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SULLA PRICIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA OGGI SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLA LINEA 555 PER FAVORIRE LO SCAMBIO CON LA LINEA FERROVIARIA FL2 ALLA STAZIONE PONTE DI NONA. IN PARTICOLARE LA PRIMA PARTENZA DAL CAPOLINEA DI GROTTE CELONI VIENE ANTICIPATA DI UN QUARTO D’ORA, DALLE 6 ALLE 5.45
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
C’E’ ATTESA PER LA IV TAPPA DEL GIRO D’ITALIA NELLE GIORNATE DEL 14 E DEL 15 DI MAGGIO
IL SERVIZIO GESTITO DA COTRAL SUBIRA’ DELLE MODIFICHE DI PERCORSO E SOSPENSIONI NELLE ZONE INTERESSATE DALLE 2 TAPPE
AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI
PER POI SSERE RIATTIVATO APPENA LA VIABILITA E’ RIPRISTINATA
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral