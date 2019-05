Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SULLA PRICIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA

E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

DA OGGI SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLA LINEA 555 PER FAVORIRE LO SCAMBIO CON LA LINEA FERROVIARIA FL2 ALLA STAZIONE PONTE DI NONA. IN PARTICOLARE LA PRIMA PARTENZA DAL CAPOLINEA DI GROTTE CELONI VIENE ANTICIPATA DI UN QUARTO D’ORA, DALLE 6 ALLE 5.45

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

C’E’ ATTESA PER LA IV TAPPA DEL GIRO D’ITALIA NELLE GIORNATE DEL 14 E DEL 15 DI MAGGIO

IL SERVIZIO GESTITO DA COTRAL SUBIRA’ DELLE MODIFICHE DI PERCORSO E SOSPENSIONI NELLE ZONE INTERESSATE DALLE 2 TAPPE

AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI

PER POI SSERE RIATTIVATO APPENA LA VIABILITA E’ RIPRISTINATA

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral