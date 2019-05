Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, IN ENTRAMBE EL DIREIZONI

SULLA SALARIA CODE IN PROSSIMITA’ DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA

VENIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA CAPITALE

DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,

CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA

PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI

LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI

PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15

POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI

SEMPRE DA OGGI PER QUANTO ATTIENE IL TRSPORTO PUBBLICO

SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLA LINEA 555 PER FAVORIRE LO SCAMBIO CON LA LINEA FERROVIARIA FL2 ALLA STAZIONE PONTE DI NONA. IN PARTICOLARE LA PRIMA PARTENZA DAL CAPOLINEA DI GROTTE CELONI VIENE ANTICIPATA DI UN QUARTO D’ORA, DALLE 6 ALLE 5.45

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral