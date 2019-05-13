Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, IN ENTRAMBE EL DIREIZONI
SULLA SALARIA CODE IN PROSSIMITA’ DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
VENIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE
DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,
CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA
PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI
LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI
PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15
POI SARA’ LA VOLTA DELLA LINEA 117 CHE FARA’ LA SPOLA TRA SAN GIOVANNI IN LATERANO E LARGO CHIGI
SEMPRE DA OGGI PER QUANTO ATTIENE IL TRSPORTO PUBBLICO
SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLA LINEA 555 PER FAVORIRE LO SCAMBIO CON LA LINEA FERROVIARIA FL2 ALLA STAZIONE PONTE DI NONA. IN PARTICOLARE LA PRIMA PARTENZA DAL CAPOLINEA DI GROTTE CELONI VIENE ANTICIPATA DI UN QUARTO D’ORA, DALLE 6 ALLE 5.45
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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