Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE PER INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIALE PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA LA LAURENTINA E LA ROMANINA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA QUESTA MATTINA TORNANO SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,
CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA
PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI
LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI
PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15
DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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