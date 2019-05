Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER LAVORI SVOLTI DA ANAS PROSEGUENDO SI RALLENTA DALLA LAURENTINA ALLA ROMANINA

IN INTERNA SI SONO CREATI RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO

SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

DA QUESTA MATTINA SONO TORNATI SULLE STRADE DEL CENTRO I MINUIBUS ELETTRICI, A EMISSIONI ZERO,

CHE COLLEGANO PIAZZA DEL POPOLO A PIAZZA VENEZIA

PARLIAMO DELLA LINEA 119 ATTIVA NEI GIORNI FERIALI

LA FREQUENZA DI OGNI BUS E’ DI 10 MINUTI

PRIMA E ULTIMA CORSA DA PIAZZA VENEZIA SONO PROGRAMMATE ALLE 07.15 E ALLE 20.15

DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE



