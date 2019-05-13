Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E IN DIREZIONE OPPOSTA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
SULLA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
LE ALTRE NOTIZIE
DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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