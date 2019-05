Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO

IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA

SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

CODE SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

SULLA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

LE ALTRE NOTIZIE

DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE

