Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
IN INTERNA TROVIAMO
CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI RALLENTAEMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
CODE SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA CI SI INCOLONNA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE
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DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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