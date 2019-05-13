Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO TROVIAMO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA APPIA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA
SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA CI SI INCOLONNA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE
LE ALTRE NOTIZIE
DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI OGGI 13 MAGGIO. SEMPRE DA OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL SARA’ SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE
PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DEL GIRO D’ITALIA DOMANI NEL POMERIGGIO VERRANNO EFFETTUATE ALCUNE MODIFICHE AL SERVIZIO METROFERROVIARIO DELLA LINEA ROMA VITERBO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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