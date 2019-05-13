Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE CON CODE IN USCITA DA ROMA TRA IL RACCORDO E ACILIA
SI STA IN FILA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE
LE ALTRE NOTIZIE
DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° GIRO D’ITALIA PARTIRA’ DA ORBETELLLO E SI CONCLUDERA’ A FRASCATI. NELLA CITTADINA DEI CASTELLI ROMANI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SONO INIZIATE DA OGGI 13 MAGGIO. OGGI DALLE ORE 20.00 IL CAPOLINEA COTRAL E’ STATO SPOSTATO A COCCIANO. UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA, A CURA DEL TRASPORTO LOCALE, GARANTIRA’ I COLLEGAMENTI DA COCCIANO AL PIAZZALE DELLA STAZIONE.
SEMPRE IN DATA ODIERNA E’ STATO SPOSTATO IL CAPOLINE TPL DA PIAZZA ROMA A PIAZZALE SANDRO PERTINI;
ALLE 21 VERRA’ EFFETTUATO LO SPOSTAMENTO DELL’AREA DI STAZIONAMENTO TAXI DA VIA SENNI A VIA DIAZ
PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DEL GIRO D’ITALIA DOMANI NEL POMERIGGIO VERRANNO EFFETTUATE ALCUNE MODIFICHE AL SERVIZIO METROFERROVIARIO DELLA LINEA ROMA VITERBO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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