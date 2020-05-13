Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO
DEL PRIMO APPUNTAMENTO DEL NOTIZIARIO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA A1 TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA STESSA A24 ROMA TERAMO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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