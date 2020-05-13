Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 8.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA A1 TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
CODE INVECE CAUSA LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDANDO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDì PROSSIMO, 19 MAGGIO, RESTA CHIUSA L’ENTRATA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, COME ALTERNATIVA, DI ENTRARE ALLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
INFINE, RAMMENTIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral