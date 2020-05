Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI

LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE

AD ECCEZIONE DELLA CASSIA BIS DOVE SI REGISTRANO CODE, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA

RESTANDO IN TEMA CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDì PROSSIMO, 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI

SI CONSIGLIA, COME ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

SULLA METRO C, CIRCOLAZIONE DIVISA IN DUE SERVIZI: PANTANO-GROTTE CELONI E GROTTE CELONI-SAN GIOVANNI, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA STAZIONE DI BOLOGNETTA.

INFINE, RAMMENTIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.

FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.

PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

