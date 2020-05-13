Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA A12 ROMA-TARQUINIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA A24 ROMA – TERAMO, NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI E, SEMPRE SULLA A24, MA NEL TRATTO URBANO, TRA LO STESSO RACCORDO E LA TANGENZIALE EST.
PASSIAMO AI CANTIERI,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDì PROSSIMO, 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, COME ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA METRO C, CIRCOLAZIONE TORNATA ALLA NORMALITA’ IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI PRESSO LA STAZIONE DI BOLOGNETTA.
INFINE, RAMMENTIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral