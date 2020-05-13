Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE ARTERIE DELLA REGIONE.
SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DI LA PISANA
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA A12 ROMA-TARQUINIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA A24 ROMA – TERAMO, NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI E, SEMPRE SULLA A24, MA NEL TRATTO URBANO, TRA LO STESSO RACCORDO E LA TANGENZIALE EST.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA METRO C,
CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI BOLOGNETTA E BORGHESIANA
INFINE, RAMMENTIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral