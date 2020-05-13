Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE ARTERIE DELLA REGIONE. NON CI SONO AL MOMENTO CRITICITA’ DA SEGNALARE.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI
VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA A24 ROMA – TERAMO, NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI E, SEMPRE SULLA A24, MA NEL TRATTO URBANO, TRA LO STESSO RACCORDO E LA TANGENZIALE EST.
PASSIAMO AI CANTIERI,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDì PROSSIMO, 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, COME ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
INFINE, RAMMENTIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral