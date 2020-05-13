Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE.
SEGNALIAMO TUTTAVIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI DOVUTI AD UNA SERIE DI LAVORI IN CORSO, TRA L’ALLACCIO COL GRA E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.
E CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, ALTEZZA VIA DEI RUTULI, DIREZIONE LATINA.
PASSIAMO AI CANTIERI. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral