Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 PROVOCA CODE PER DUE KM TRA LE USCITE PER FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI RUTULI, DIREZIONE LATINA.
PASSIAMO AI CANTIERI. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO DI RACCORDO TRA LA SR657 E IL CASELLO DELL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA ALTEZZA STIMIGLIANO. I RALLENTAMENTI SONO DOVUTI AL SENSO UNICO ALTERNATO PER CONSENTIRE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRAL.
INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral