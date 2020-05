Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DELL’USCITA PER ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.

SULLA TIBURTINA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA VILLANOVA, TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AI CANTIERI. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.

PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.

Servizio fornito da Astral