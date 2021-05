Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 13 MAGGIO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO; IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IND IREZIONE DI ALBANO.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE DI MORRO, IN PROVINCIA DI RIETI, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 5+000 ED IL KM 25+000 ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM H NELL’AREA DEI CANTIERI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 26 MAGGIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

