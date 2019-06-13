Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA IN VIA TIBURTINA A SETTECAMINI, ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
SULLA VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A FONTE DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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