Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, FLAMINIA E CASSA BIS E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SI STA IN CODA SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A BORGHESIANA, TRA VIA GIBELLINA E VIA DI VERMICINO VERSO IL RACCORDO
A TIVOLI SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAREMMANA INFERIORE E VIA DELLE PIAGGE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA POLOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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